Широко раздвинувшая ноги "Папина дочка" Мельникова случайно показала лишнее

Широко раздвинувшая ноги "Папина дочка" Мельникова случайно показала лишнее
Дарья Мельникова. Фото: Ekaterina Tsvetkova/Russian Look/www.globallookpress.com
Красотка оказалась очень смелой

В последнее время известная актриса Дарья Мельникова чаще мелькала в прессе в связи с чередой скандалов. Звездным часом знаменитости стало участие в очень популярном в свое время телесериале "Папины дочки". После этого о Дарье мало было слышно до скандала с ее бывшим супругом Артуром Смольяниновым*. Сейчас ситуация выправляется, и красотка даже решилась на откровенную фотосессию.

Как известно, Артур выступил с резкой критикой специальной военной операции по демилитаризации украинского государства. Артист открестился от Родины и укатил за границу. С Мельниковой Смольянинов* давно развелся. Поговаривали, что он сильно избивал супругу.

Как бы там ни было, сейчас в жизни Дарьи все налаживается. Девушка снялась в продолжении "Папиных дочек" и обрела свою волну популярности. На фоне интереса к своей персоне красотка решила устроить откровенную фотосессию. Девушка предстала в образе Красной шапочки, однако весьма развратной.

На свежем кадре Дарья широко раздвинула ноги и показала красные складки пышных панталон. Смелый образ пришелся по вкусу поклонникам актрисы, которые бурно поддержали ее в комментариях.

Фото: соцсети

*признан иностранным агентом на территории Российской Федерации.


Источник: Экспресс газета ✓ Надежный источник
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