Свежая фотография потрясла публику

Российская актриса Нелли Уварова получила всенародную известность после блистательной роли в нашумевшем в свое время телесериале "Не родись красивой". Дурнушка Катя Пискарева мгновенно завоевала любовь публики. Впрочем, без грима Уварова оказалась настоящей красоткой. Однако сейчас актрису невозможно узнать.



После завершения работы над популярным телесериалом Нелли продемонстрировала публике, как выглядит на самом деле. Девушка оказалась обладательницей роскошного бюста и приятных черт лица. В какой-то момент актриса пропала со всех радаров, однако недавно снова вернулась на телеэкраны.



Знаменитость играет одну из героинь в скандальном сериале "Содержанки". Кроме того, Нелли постоянно выходит на театральные подмостки. Свежей фотографией, на которой фигурирует и Уварова, поделилась ее коллега по культурному учреждению Дарья Мельникова.





В комментариях люди признаются, что с трудом узнали в девушке с широкой улыбкой и короткой стрижкой на кудрявых волосах стильную штучку Уварову. Актриса удивительным образом сменила имидж. Нелли стоит в верхнем ряду вторая слева. Для того чтобы распознать в артистке звезду "Не родись красивой", поклонникам пришлось изрядно постараться.

