У звезды "Папиных дочек" всплыли огромные долги

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Российская актриса Дарья Мельникова постоянно балует поклонников фотографиями в откровенных купальниках. Последний раз не стал исключением. 31-летняя красотка выложила парочку горячих снимков, однако призналась, что делает это не просто так – ей нужна вторая половинка.
А возлюбленный необходим Дарье для того, чтобы помочь "добить" ипотечную квартиру. Мужчин с отсутствием необходимого достатка Дарья попросила не беспокоить.
Дарья ранее была с эмигрировавшим из РФ актером Артуром Смольяниновым*, который, однако, грубо относился к молодой супруге и детям, о чем рассказывал Иван Охлобыстин, близко знавший семью.
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