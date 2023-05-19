У звезды "Папиных дочек" всплыли огромные долги

У звезды "Папиных дочек" всплыли огромные долги
Дарья Мельникова. Фото: Ekaterina Tsvetkova/www.globallookpress.com
Актрисе позарез нужен тот, кто готов разделить с ней тяжелое финансовое бремя

Российская актриса Дарья Мельникова постоянно балует поклонников фотографиями в откровенных купальниках. Последний раз не стал исключением. 31-летняя красотка выложила парочку горячих снимков, однако призналась, что делает это не просто так – ей нужна вторая половинка.

А возлюбленный необходим Дарье для того, чтобы помочь "добить" ипотечную квартиру. Мужчин с отсутствием необходимого достатка Дарья попросила не беспокоить.

Дарья ранее была с эмигрировавшим из РФ актером Артуром Смольяниновым*, который, однако, грубо относился к молодой супруге и детям, о чем рассказывал Иван Охлобыстин, близко знавший семью.

*признан иностранным агентом, включен в список террористов и экстремистов в РФ

Источник: Telegram ✓ Надежный источник
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