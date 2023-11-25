"Знать не знаю": Распутина прошлась по покойнице Фриске

"Знать не знаю": Распутина прошлась по покойнице Фриске
Маша Распутина. Фото: Феликс Грозданов / Утро.ру
Юбилейный фестиваль "Легенды Ретро FM" собрал полтора десятка звезд российской и европейской сцены. Но теплее всего зрители ВТБ Арена встретили Машу Распутину.

По словам 59-летней Маши, никто из молодых звезд ей сегодня не нравится. 

"Они какие-то однотипные, все на одно лицо, прилизанные. Я их даже не знаю, – уверяет певица. – В артисте должны быть энергия, харизма, драйв и талант. Тогда этот человек может стать звездой, такой монументальной легендой, как я".

Маша Распутина. Фото: утро.ру

Назвала она и своих кумиров: "Я росла на песнях Клавдии Шульженко, подражала Эдите Пьехе, любила Аллу Пугачеву, пела дуэтом с Филиппом Киркоровым".

Кстати, в свое время говорили об их романе. Но сейчас певица это опровергает. "Филипп был всегда влюблен в мое творчество, мы просто дружили, – божится она. – Я нравилась ему просто как певица, как актриса. А он нравился мне за то, что пел песни на стихи Леонида Дербенева. А роман этот был просто стебом, мы же молодые были! Дербенев нас тогда осудил, сказав, что мы оба хотя и музыкальные, но у нас разная публика. И ваш роман будет самоубийством. Хотя о дуэте нашем мечтал".

А вот по покойной Жанне Фриске исполнительница хита "Роза чайная" прошлась. "Кто такая? Я ее знать не знаю!" – закричала Маша Распутина в ответ на вопрос Popcake.tv и гордо удалилась.

Напомним, Жанна Фриске скончалась в 2015 году от  неоперабельной опухоли головного мозга в возрасте 40 лет.

Источник: Утро.ру ✓ Надежный источник
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