Распутина вспомнила о важных словах Лещенко: певец предсказал ей успех

Распутина вспомнила о важных словах Лещенко: певец предсказал ей успех
Фото: Alexander Keltik/Russian Look/www.globallookpress.com
Звезды когда-то сотрудничали вместе

Известная артистка Маша Распутина начинала свою карьеру на подпевках знаменитым артистам. В их числе был и Лев Лещенко, который взял молодую девушку к себе на работу в в 1998 году и сразу поставил на разогрев. 

Певица вспомнила, что к тому моменту она была неизвестна в России – ей кое-как удалось записать пять песен. Но публика встретила ее прекрасно, что произвело на Лещенко неизгладимое впечатление.

По ее словам, после выступления артист подошел к ней и заявил, что будущее Распутиной предрешено.

"Да ты готовая звезда, Маша! Это – кураж, внутренняя жизнь. Этому не научишь, таким надо родиться", – указала знаменитость.

В России артистке удалось прославиться благодаря своим откровенным выступлениям и неоднозначным песням. По молодости Распутина не стеснялась показывать себя в вызывающих образах, однажды ее даже засняли с распахнутой промежностью.

Источник: Газета.ру ✓ Надежный источник
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