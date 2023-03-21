Откровенное фото распахнутой промежности Распутиной слили в Сеть

Откровенное фото распахнутой промежности Распутиной слили в Сеть
Фото: Anna Salynskaya/Russian Look/www.globallookpress.com
Знаменитость хвасталась оголенными шпагатами задолго до Волочковой

Маша Распутина известна своей провокационной манерой выступлений на сцене. Знаменитость в начале карьеры часто появлялась на сцене в откровенных образах – это во многом помогло ей тогда обрести популярность на всю Россию.

В начале 90-х Распутина могла спокойно выйти на сцену в мини-юбке, которую то и дело задирала, демонстрируя трусы. Как правило, образ дополняли откровенные декольте, в котором едва держалась грудь артистки.

Недавно в Сеть слили снимок тех времен. На нем Маша Распутина хвастается своей распахнутой промежностью. Артистка демонстрирует шпагат в духе Анастасии Волочковой – в то время звезда балета еще не была известна подобными выходками. 

На фото знаменитости около 30 лет. Она одета в откровенный наряд, подчеркивающий ее зону груди и бедер, а также обнажающий зону между ног.

  

Кадр собрал массу реакций со стороны публики – большинство были от него в восторге, однако нашлись и те, кому фотография показалась "тошнотворной" – соответствующие смайлики они поставили под публикацией.

Сейчас подобными фотографиями "радует" публику Анастасия Волочкова. Она часто выставляет свою промежность на всеобщее обозрение, даже если при этом на ней нижнего белья.

Источник: Утро.ру ✓ Надежный источник
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