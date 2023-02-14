Без трусиков: гладкая промежность Волочковой попала на фото

Без трусиков: гладкая промежность Волочковой попала на фото
Фото: Bulkin Sergey/news.ru via globallookpress.com/www.globallookpress.com
Знаменитости пришлось раздеться ради обследования

Анастасия Волочкова долгие годы мучается от профессиональных болей. У балерины есть проблемы с суставами, поэтому ей требуется постоянное наблюдение медиков. В своих соцсетях она рассказала, что недавно ездила на МРТ и поделилась снимками с процедуры.

На фото артистка предстала в майке и трусах. Она позировала на кушетке аппарата МРТ, вытянув ноги в камеру и немного засветив прикрытую трусами промежность. В комментариях люди поинтересовались, неужели ради обследования нужно раздеваться до нижнего белья. В ответ Волочкова пояснила, что ей пришлось оголиться полностью.

"У меня на моих трусиках стразы и металлическая пряжечка. Поэтому для исследования пришлось снять и их", – написала знаменитость.

Фото: соцсети

Подписчики возмутились тем, что балерина выглядит на фото довольно странно. Они написали, что у него происходит что-то непонятное с лицом.

"Что у вас с губами? Это неудачный фильтр?", "Наконец сняла рваные джинсы и рысий страшный полушубок. Выглядит здесь очень даже прилично...", "А зачем раздеваться на МРТ? Сколько раз делала, никогда не раздевалась. Всегда в одежде", – заявили люди.

Ранее в Сеть случайно утекли фото, на которых Волочкова засветила обнаженную промежность. Народ остался шокирован выходкой звезды. 

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