Случайное фото промежности Волочковой слили в Сеть: народ в шоке

Случайное фото промежности Волочковой слили в Сеть: народ в шоке
Фото: Dmitry Golubovich/Global Look Press/www.globallookpress.com
Звезда устроила загул на собственном празднике

Анастасия Волочкова отметила в одном их столичных ресторанов собственное 47-летие. Артистка пригласила друзей и знакомых, а также представителей прессы, чтобы осветить мероприятие. Звезда хотела сделать все грандиозно, поэтому отжигала как в последний раз.

Балерина во время вечеринки сменила сразу несколько нарядов – сперва она встретила гостей в белом платье со стразами, которое после заменила на белое мини. Последнее в итоге грандиозно подвело знаменитость, поскольку надеть под него нижнее белье она, вероятно, не успела.

В Сети распространились кадры, как Волочкова танцует в компании Никиты Джигурды. Артист в какой-то момент берет именинницу на руки и начинает кружить. Юбка от платья Анастасии в этот момент случайно оголяет интимные детали тела звезды, которые показывают всем гостям в зале во время кружения. Фото случившегося уже "слили" в соцсети.

Фото: соцсети

Народ остался в шоке от выходки балерины. Если раньше она хотя бы прикрывалась мини-трусами, пусть и прозрачными, то теперь никакой интриги не осталось – люди уже видели все что можно на обнаженном теле Волочковой. 

"Она что, без труселей?", "Теперь я видел все", "Настюха пельмень проветривает?", "Все, хана, теперь точно не усну", "Уютная такая норка",

– пишут пользователи под опубликованным фото. 

Источник: Telegram ✓ Надежный источник
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