Трусы зажевало: Волочкова засветила промежность на новом фото

Трусы зажевало: Волочкова засветила промежность на новом фото
Фото: Павел Кашаев/Global Look Press/www.globallookpress.com
Знаменитость надела провокационный наряд

Анастасия Волочкова отправилась зимовать на Мальдивы. Знаменитость признается, что ей нужен регулярный отдых и без пляжа с океаном или морем она попросту не может жить. В своих соцсетях артистка активно делится с поклонниками подробностями отдыха, не забывая публиковать откровенные снимки с курорта. 

Балерина показала себя на плаже во время заката. В этот момент на ней были надеты только атласная накидка, которая была полностью распахнута на обнаженном теле звезды, и прозрачный низ от купальника, украшенный блестками.

Трусы оказались настолько миниатюрными, что народ в комментариях к фото даже пошутил, что их будто бы "зажевало" у нее между ног. Также некоторые отметили, что в этот раз Волочкова даже не стала прикрываться, из-за чего все увидели ее незагоревшую промежность. 

Фото: соцсети

Люди в комментариях отреагировали на кадры с балериной на отпуске достаточно критично. Некоторые назвали ее российской Бритни Спирз – американская звезда в последнее время тоже регулярно эпатирует публику откровенными фотографиями с отдыха. 

"Это уши спаниеля? Ну неужели хирурга хорошего нет?", "Лучше оставить такие фото для домашнего просмотра. Вы же балерина, а не звезда известных фильмов для взрослых", "Мне кажется, Анастасии просто платят за криповые посты", "Да давайте уже без наберенной повязки. Блестящий треугольник ничего особо не прикрывает",

– написали подписчики звезды.

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