"Сосала у трактористов": Волочкова грязно вывалила интимные подробности

"Сосала у трактористов": Волочкова грязно вывалила интимные подробности
Фото: Павел Кашаев/Global Look Press/www.globallookpress.com
Знаменитость вывели на откровения

Анастасия Волочкова в последние годы сменила несчитанное число ухажеров – знаменитость призналась в недавнем интервью, что без мужского внимания она невероятно страдает. Прожить без интима артистка может от силы два дня, после чего "лезет на стены". 

Балерина призналась, что не так давно она встречалась с турецким бизнесменом, который одаривал ее дорогими подарками и множественными ласками. Однако ранее ее заклятая подруга Дана Борисова утверждала, что якобы Волочкова в действительности зарабатывает, оказывая мужчинам интимные услуги. На это артистка балета невероятно разозлилась.

"Борисова не стесняется рассказывать на федеральных каналах, что сосала у трактористов и дальнобойщиков. Она-то насосала, а мне подарили", – заявила звезда.

Волочкова отметила, что если ей нравится мужчина, то она имеет полное право вступить с ним в близкие отношения. Скрывать, что у нее есть множество поклонников она не намерена. 

Источник: StarHit ✓ Надежный источник
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