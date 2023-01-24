Джигурда пятерней крепко схватил распахнутую промежность Волочковой

Джигурда пятерней крепко схватил распахнутую промежность Волочковой
Анастасия Волочкова. Фото: Dmitry Golubovich/Global Look Press/www.globallookpress.com
Звезды эпатажа быстро спелись

Знаменитая российская балерина Анастасия Волочкова на регулярной основе поражает общественность смелыми выходками. Кажется, 47-летнюю артистку уже невозможно чем-либо смутить. В этом ей подстать известный актер Никита Джигурда. 61-летний сердцеед, похоже, души не чает в своей коллеге.

Поклонники начали замечать, что знаменитости все больше времени проводят вместе. Действительно, темпераменты двух звезд достаточно схожи. Джигурда и Волочкова любят повышенное внимание публики, ради которого готовы на самые смелые выходки.

Более того, судя по последним публикациям в социальных сетях, у  знаменитостей есть непреодолимое влечение друг к другу. Артисты регулярно постят контент, где проводят вечера в обнимку или вместе отрабатывают творческие заказы.

При этом то, как Волочкова и Джигурда общаются друг с другом, явно демонстрирует, что между ними есть особая связь. Например, стоп-кадр с одного из общих видеороликов заставил народ встрепенуться.



В интернет-пространстве активно обсуждают запись, на которой Джигурда вертит Волочкову в танце. Горячий мужчина не постеснялся приложиться всей пятерней на самое пикантное место на теле Анастасии. Рука Никиты оказалась прямо на промежности балерины.

Источник: Telegram ✓ Надежный источник
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