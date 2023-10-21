Машу Распутину выгнали с НТВ после громкого скандала

Машу Распутину выгнали с НТВ после громкого скандала
Анна Распутина. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Артистка попутала берега

В свое время Маша Распутина была очень востребованной певицей, ее клипы постоянно крутили по ТВ, а сама знаменитость бесконечно гастролировала. Пик молодости и популярности давно миновал, однако в шоу-бизнесе стараются не забывать о былых заслугах артистки. До последнего времени Распутина была в судьях на музыкальном проекте "Суперстар", однако поползли слухи, что Марию выгнали с телешоу.

Такая информация появилась в социальных сетях. Пишут, что артистку выгнали с шоу телеканала НТВ из-за ее склочного характера. Организаторы решили не приглашать Распутину на съемки нового сезона популярного музыкального проекта.

Отмечается, что Мария не раз позволяла себе хамские высказывания в адрес участников проекта и других членов жюри. В руководстве пораскинули мозгами и решили, что прекрасно обойдутся без скандальной артистки. По имеющимся данным, Распутину заменит Наташа Королева.

Почему певица позволяла себе грубости, остается загадкой. Артистка доходила до того, что даже оскорбляла россиян. Например, в одном из выпусков Распутина заявила, что считает поклонников творчества Анны Асти "деградированной публикой".

К слову, ранее в соцсетях активно обсуждали откровенное фото Распутиной.

Источник: Telegram "Неопра, блин!" • Требует проверки

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