Машу Распутину выгнали с НТВ после громкого скандала

Артистка попутала берега

В свое время Маша Распутина была очень востребованной певицей, ее клипы постоянно крутили по ТВ, а сама знаменитость бесконечно гастролировала. Пик молодости и популярности давно миновал, однако в шоу-бизнесе стараются не забывать о былых заслугах артистки. До последнего времени Распутина была в судьях на музыкальном проекте "Суперстар", однако поползли слухи, что Марию выгнали с телешоу.



Такая информация появилась в социальных сетях. Пишут, что артистку выгнали с шоу телеканала НТВ из-за ее склочного характера. Организаторы решили не приглашать Распутину на съемки нового сезона популярного музыкального проекта.



Отмечается, что Мария не раз позволяла себе хамские высказывания в адрес участников проекта и других членов жюри. В руководстве пораскинули мозгами и решили, что прекрасно обойдутся без скандальной артистки. По имеющимся данным, Распутину заменит Наташа Королева.



Почему певица позволяла себе грубости, остается загадкой. Артистка доходила до того, что даже оскорбляла россиян. Например, в одном из выпусков Распутина заявила, что считает поклонников творчества Анны Асти "деградированной публикой".



К слову, ранее в соцсетях активно обсуждали откровенное фото Распутиной.

