Появились новости о деменции у Аллы Пугачевой

Появились новости о деменции у Аллы Пугачевой
Алла Пугачева. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press globallookpress.com
Специалисты опасаются за душевное здоровье Примадонны из-за массы стрессов на фоне переездов

Несколько лет назад Алла Пугачева наверняка представляла себе спокойную старость в любимом доме, с детьми и внуками. Но вместо тихой гавани она мотается по миру вслед за мужем-иноагентом. Специалисты опасаются за душевное здоровье примадонны.

Жесткая критика спецоперации обернулась для Максима Галкина* рядом проблем. Он потерял работу в России и вынужден был переехать в Израиль вместе с семьей. Там Примадонна превратилась в обычную пенсионерку, а дети пошли в израильскую школу. Но и на Земле Обетованной звездные супруги не задержались: после начала военных действий они снова переехали, теперь уже на Кипр. Поговаривают, что и там осесть не удастся, потому что на острове тоже возможны военные конфликты.

Эксперты уверены, что для человека в возрасте постоянные переезды не полезны. Подобный образ жизни – череда стрессов, которые могут обернуться крайне скверными последствиями. Внезапный отъезд из России явно был шоком для звездного семейства.

Стресс за стрессом, скорее всего, запустит не лучшие изменения в организме Примадонны на клеточном или гормональном уровне. Не говоря уже о том, что на психологическом состоянии подобные скитания точно скажутся не лучшим образом.

"Интенсивный конфликт разлуки человека может приводить к деменции", – заключила психолог Карина Еремян.

Подобные перемены, впрочем, характерны не только для Аллы Пугачевой, но и для всех людей в похожей ситуации. Не исключено, что запущенные в результате шока психические процессы приведут к деменции, как это было с актером Брюсом Уиллисом.

Ранее мы писали о том, какую роль в бегстве артистки с Родины сыграл ее муж-иноагент.

*признан иностранным агентом решением Минюста
Источник: Экспресс-газета ✓ Надежный источник
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