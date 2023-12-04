Киркоров остолбенел от встречи с Пугачевой на красной дорожке

Фестиваль запомнится королю российской эстрады надолго после такого шока

В Санкт-Петербурге прошел фестиваль "Звезды дорожного радио", который посетило много российских эстрадных знаменитостей. Разумеется, не мог пропустить церемонию и король российской сцены, чьи песни не раз звучали в эфире "Дорожного". На красной дорожке, по которой шествовали участники и приглашенные артисты, Филипп Бедросович умудрился поразить журналистов, ожидавших его появления, как и других звезд.

Когда поп-король шествовал по красной дорожке, к нему подошел мужчина и вручил красивую красную коробку с сюрпризом внутри. Открыв ее, Филипп Киркоров замер на месте, словно пораженный заклятием недвижимости. Шокированный король сцены вынул из коробки... куклу, точную копию примадонны Аллы Пугачевой. Оторопевший от неожиданности певец внимательно разглядел куклу, заметив, что она совершенно как живая и даже руки у нее двигаются. Неизвестный мастер, изготовивший подарок, сумел поразить в самое сердце эффектного Киркорова.



"Как настоящая. А ручки, они двигаются", – удивленно прокомментировал певец.



Похоже, несмотря на развод, Алла Пугачева никогда не уйдет из жизни своего бывшего мужа. Недано ему подарили еще один презент, связанный с экс-супругой – картину, на которой изображена Пугачева, по мнению свидетелей дарения. Обрадованный Киркоров пообещал, что повесит портрет Аллы на самом видном месте в своем загородном особняке.

Поклонники теперь раздумывают, как к нескончаемому присутствию "бывшей" в жизни жениха отнесется невеста поп-короля? Ведь недавно Филипп Киркоров намекал на помолвку, и многие уверены, что его избранница – Татьяна Тур, с которой он не раз появлялся в свете.

Напомним, что ранее Киркоров намекнул на возвращение к Пугачевой, получив в подарок печенья с предсказаниями.



