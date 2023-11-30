"Ровно столько": Киркоров рассекретил количество денег у уехавшей Пугачевой

В столичном зале "Крокус Сити Холл" раздали "Золотые граммофоны". Филипп Киркоров вел церемонию, пел, то и дело менял наряды и делал неожиданные заявления

Филипп Киркоров был женат всего раз – в 1994—2005 годах он состоял в браке с народной артисткой СССР Аллой Пугачевой, был ее четвертым мужем. И многому у нее научился. Например, каждый концерт он оканчивает взятой у бывшей супруги фразой: "Если хоть что-нибудь осталось в ваших сердцах, то большей награды я для себя и не желаю".

Да и про свои доходы Филипп Киркоров тоже отвечает словами Примадонны: "Денег у меня хватает ровно столько, чтобы, как говорила великая Алла Борисовна, не чувствовать себя униженным. Гениальная фраза!".

Именно по этой причине Новый год певец собирается провести в кругу отца и детей. "Мне денег хватает, чтобы чувствовать себя в Новый год свободным от работы, – пояснил "Дни.ру" певец. – Есть традиция – Новый год, оливье, "Ирония судьбы" и семья. Елка новогодняя еще. Я в этом плане консерватор, ничем не отличаюсь от тех, кто смотрит телевизор. А работа не волк – в лес не убежит".

Кстати, сама уехавшая из России Примадонна о своих миллионах однажды спела частушку: "Говорят, что я артистка, // Да еще капиталистка, // А у меня в швейцарском банке // Огурцов стоит полбанки!"