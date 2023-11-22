"Понеслась *** по кочкам": 56-летний Киркоров пошел вразнос

Филипп Киркоров не был бы Филиппо Киркоровым, если бы не удивлял каждый раз - поступками, образами, одеждой, дуэтами. Ему 56, а энергия бьет через край. И вот - новая зажигательная идея

"Я открываю свою резиденцию в московском театре-кабаре Crave, – рассказал певец "Утро.ру". – Я планировал заявить об этом на церемонии вручения наград "Золотой граммофон", где буду ведущим, но не выдержал и сообщаю эту радостную для меня новость сейчас".

Певец рассказал, что 30 апреля будущего года, в свой день рождения, состоится первое грандиозное шоу с его участием. "У меня теперь будет свое шоу в самом центре Москве (недалеко от метро Китай-город, – Прим. ред.), – раскрыл детали Киркоров. – От трех до пяти шоу в месяц на протяжении трех лет. В таком интенсивном бродвейском стиле я еще не работал".

"Понеслась *** (цензура – Прим. ред.) по кочкам, как говорится", – смеется король российской эстрады.

Король российской эстрады устроил переполох и пошел вразнос, как он умеет!

Напомним, Киркоров является рекордсменам по числу концертов подряд. В 1997 году он отправился в мировой тур "Лучшее, любимое и только для Вас!" по 100 городам России, СНГ и дальнего зарубежья, который завершился проектом "Только один месяц и только для Вас!" "БКЗ Октябрьский". Тогда певец дал 32 концерта в Санкт-Петербурге и 15 сольников в Москве.