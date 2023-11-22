"Понеслась *** по кочкам": 56-летний Киркоров пошел вразнос

"Понеслась *** по кочкам": 56-летний Киркоров пошел вразнос
Фото: Феликс Грозданов / Утро.ру
Филипп Киркоров не был бы Филиппо Киркоровым, если бы не удивлял каждый раз - поступками, образами, одеждой, дуэтами. Ему 56, а энергия бьет через край. И вот - новая зажигательная идея

"Я открываю свою резиденцию в московском театре-кабаре Crave, – рассказал певец "Утро.ру". – Я планировал заявить об этом на церемонии вручения наград "Золотой граммофон", где буду ведущим, но не выдержал и сообщаю эту радостную для меня новость сейчас".

Фото: Феликс Грозданов / Утро.ру

Певец рассказал, что 30 апреля будущего года, в свой день рождения, состоится первое грандиозное шоу с его участием. "У меня теперь будет свое шоу в самом центре Москве (недалеко от метро Китай-город, – Прим. ред.), – раскрыл детали Киркоров. – От трех до пяти шоу в месяц на протяжении трех лет. В таком интенсивном бродвейском стиле я еще не работал".

"Понеслась *** (цензура – Прим. ред.) по кочкам, как говорится", – смеется король российской эстрады.

Король российской эстрады устроил переполох и пошел вразнос, как он умеет!

Напомним, Киркоров является рекордсменам по числу концертов подряд.  В 1997 году он отправился в мировой тур "Лучшее, любимое и только для Вас!" по 100 городам России, СНГ и дальнего зарубежья, который завершился проектом "Только один месяц и только для Вас!" "БКЗ Октябрьский". Тогда певец дал 32 концерта в Санкт-Петербурге и 15 сольников в Москве.

Фото: Феликс Грозданов / Утро.ру

Источник: "Утро.ру" ✓ Надежный источник
По теме

В НАТО отказались считать Россию угрозой

По крайней мере, на Балканах

Появились подробности переговоров с Путиным по прекращению СВО

Беседа состоялась месяц назад

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей