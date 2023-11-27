"Все натуральное": Киркоров о превращении своих 56-летних ягодиц в упругий орех

"Все натуральное": Киркоров о превращении своих 56-летних ягодиц в упругий орех
Фото: Феликс Грозданов / Утро.ру
Филипп Киркоров не устает удивлять, поражать и восхищать. И случившиеся с ним метаморфозы кажутся фантастическими.

На премьеру фильма Аскара Узабаева "Теща" Филипп Киркоров пришел в сопровождении генерального продюсера GUTSERIEV MEDIA Татьяны Тур, которую считают самой завидной и красивой невестой Москвы. А сам король российской эстрады кажется идеальным женихом. Он постройнел, похорошел и стал обладателем шикарной пятой точки, которой может позавидовать даже Джей Ло. Тайну превращения своих 56-летних ягод в упругий соблазнительный орешек певец раскрыл в эксклюзивном интервью "Утро.ру".

Восхититься сексуальными формами короля Филиппа можно будет уже весной будущего года, когда в Crave Theatre Moscow – единственном театре-кабаре в России – состоится премьера его шоу.

"Там, где Киркоров, все всегда натуральное! – заинтриговал 56-летний артист тем, что увидят зрители долгожданного шоу. – Я там буду и одетый, и не очень одетый. Ведь благодаря работе пластического хирурга Тимура Хайдарова мне есть, что теперь показать, чем похвастаться". 

Фото: Феликс Грозданов / Утро.ру

Самая обсуждаемая часть тела Филиппа – это роскошные, cоблазнительные, полные мощи ягодицы. "Тимур – мой инструктор по приседаниям, еде и всему остальному, – признался певец. – Хорошая фигура – это всегда большой труд. Хотя моя попа – натуральная. Просто Тимурчик чуть подкорректировал то, что было когда-то в молодости, но благодаря бутербродам и газированным напиткам превратилось с годами не в то, что надо. Но руки мастера огранили мой алмаз и создали из него бриллиант". 

Источник: "Утро.ру" ✓ Надежный источник
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