"Горько!": 56-летний Киркоров впервые показал помолвочное кольцо с бриллиантами

Главной сенсацией церемонии "Золотой граммофон" в этом году стал Филипп Киркоров. Во-первых, в этом году он ведет премию. А, во-вторых, он появился с роскошным обручальным кольцом.

Филипп Киркоров до сих пор был женат всего раз – в 1994—2005 годах он состоял в браке с народной артисткой СССР Аллой Пугачевой, был ее четвертым мужем. Но сейчас все идет к тому, чтобы снова услышать крики: "Горько!"

"У вас кольцо на пальце, значит, грядущая свадьба – это правда?" – спросил короля корреспондент "Утро.ру". "Все, что связано с Киркоров, все – правда!" – подтвердил Филипп. И посиял кольцом с бриллиантами, которое, как говорят, стоит как неплохая квартира в Москве.

"До сих пор у меня моим самым большим богатством было творческое наследие, но теперь появилось нечто другое", – признался певец.

Но кто она, его избранница? Как говорят друзья Киркорова, это Татьяна Тур – одна из самых влиятельных в российском шоу-бизнесе фигур. Продюсер, генеральный продюсер центров Sound Media, GUTSERIEV MEDIA и концертного зала Live Arena.

В последнее время эта знаменитая московская красавица повсюду сопровождает короля российской эстрады. И даже если приходят на мероприятие они порознь, то там все равно оказываются вместе. Эта пара выглядит идеально и гармонично! Совет да любовь, как говорится!