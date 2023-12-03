"Использование старых связей": Киркоров намекнул на возвращение к Пугачевой

В ближайшее время Короля российской эстрады ждут серьезные перемены.

За кулисами телефестиваля "Песня года" Филипп Киркоров купался во внимании прессы и обожании поклонников. Ему нескончаемым потоком несли цветы и новогодние подарки, а так же подарки к прошедшему накануне дню рождения дочери Аллы Виктории. Среди даров был полный пакет печений с предсказаниями.

Сегодня в Китае существует фабрика, которая выпекает до 4 миллиардов таких печений в день. Это печенье пользуется большим спросом из-за своей низкой калорийности, что для похудевшего Киркорова очень актуально, ибо содержит оно минимальное количество сахара и жира.

Филипп Бедросович поспешил съесть свое печенье, чтобы узнать, что его ждет. "Именно этот год может открыть новые возможности в использовании старых связей", – прочел он бумажку по просьбе корреспондента "Утро.ру". И тут же добавил: "Это на что намек? На бывшую жену?"

Напомним, Филипп Киркоров в 1994—2005 годах состоял в браке с народной артисткой СССР Аллой Пугачевой, был ее четвертым мужем. И многому у нее научился. Например, каждый концерт он оканчивает взятой у бывшей супруги фразой: "Если хоть что-нибудь осталось в ваших сердцах, то большей награды я для себя и не желаю". Да и про свои доходы Филипп Киркоров тоже отвечает словами Примадонны: "Денег у меня хватает ровно столько, чтобы, как говорила великая Алла Борисовна, не чувствовать себя униженным".