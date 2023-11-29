Киркоров рухнул на колени перед Гузеевой на глазах у всего зала

Киркоров рухнул на колени перед Гузеевой на глазах у всего зала
Филипп Киркоров. Фото: Komsomolskaya Pravda/Russian Look/www.globallookpress.com
Король отечественной эстрады снова нашел, чем удивить публику

 Вчера в одном из московских кинотеатров состоялась закрытая премьера фильма "Теща" с Ларисой Гузеевой в главной роли. Вторую главную роль в кинокартине сыграл участник и ведущий "Comedy Club" Гарик Харламов. Создатели фильма до последнего сомневались, что из их дуэта выйдет что-то толковое, поскольку в реальной жизни между артистами прослеживалась заметная неприязнь. Однако искусство побеждает все – очевидно, работа над проектом примирила главную сваху страны и саркастичного комика: на ковровой дорожке они появились вместе и были настроены весьма дружелюбно друг к другу.

Не мог такое мероприятие пропустить и Филипп Киркоров – король российской сцены появился на нем, как всегда, эффектно – в белоснежной пушистой шубе до пола. 

Поп-исполнитель был в окружении продюсера Татьяны Тур и доктора Тимура Хайдарова. В разговоре с журналистами он отшутился на вопрос о помощи главной свахи страны в его личной жизни, заявив, что и так не испытывает проблем в этой сфере.

Кроме того, за кулисами Киркоров буквально упал на колени перед Ларисой Гузеевой, взял её за руки и принялся рассыпаться в комплиментах. Присутствующие были шокированы выходкой артиста.

Сама Гузеева лишь сдержанно поблагодарила певца, оставшись явно не в восторге от его поведения. Так Киркоров умудрился привлечь к себе внимание прессы, слегка смутив главную героиню вечера.

Ранее Киркоров посвятил поклонников в превращение своих 56-летних ягодиц в упругий орех.

Источник: Комсомольская правда
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