Огромная сумма: стало известно о крупных долгах Киркорова перед налоговой

Король российской эстрады задолжал ФНС немало денег

Долги Филиппа Киркорова растут как на дрожжах. Две недели назад сумма его провинности перед Федеральной налоговой службой была вдвое ниже, а сегодня за ним "хвост" в пять с половиной миллионов рублей. Это гораздо меньшая сумма, чем у иных модных блогеров-инфоцыган, но на порядок больше, чем у среднестатистического обывателя.

Вполне возможно, что имеет место очередная ошибка – в прошлом году поп-королю уже пришлось схватиться с налоговиками в суде на тему сбоя при подсчете мзды за его столичную квартиру. Тогда ему приписали лишних четыре миллиона налогов. Теперь вот пять с половиной миллионов рублей ждут оплаты.

Самое интересное, что заработать такую сумму Филип Киркоров может легко и не напрягаясь, буквально за полчаса. Знаменитости его уровня, по словам Табриза Шахиди, организатора концертов, зарабатывают до 10 миллионов рублей за 45-минутный концерт. Так что поп-королю достаточно тридцати минут, чтобы закрыть налоговые долги и к концу года прийти с чистой совестью.

Ранее мы писали, что названо имя той самой таинственной возлюбленной Киркорова, которую он тщательно скрывает от общественности.

