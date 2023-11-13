Ее сыночек - вылитый Филипп: рассекречено имя "невесты" Киркорова

Ее сыночек - вылитый Филипп: рассекречено имя "невесты" Киркорова
Фото: архив Татьяны Тур
В феврале 2005-го Филипп Киркоров развелся с Аллой Пугачевой. 18 лет сердце короля российской эстрады было свободно. И вот появилась ОНА - самая красивая женщина российского шоу-бизнеса.

В последнее время Филипп Киркоров на всех светских мероприятиях появляется с очаровательной блондинкой. Судя по нежности, с которой король-российской эстрады относится к красавице, у них все серьезно. Их нежности, поцелуи, объятия – кажется, что так и выглядят настоящая любовь и страсть. 

И вот, наконец, рассекречено ее имя – эффектную стройную блондинку зовут Татьяна Тур. Она – одна из самых влиятельных в российском шоу-бизнесе фигур. Продюсер, генеральный продюсер центров Sound Media, GUTSERIEV MEDIA и концертного зала Live Arena. И главная московская красавица.

Фото: Феликс Грозданов / Утро.ру

Но, как говорят, с Киркоровым ее связывают не только давние деловые отношения. В окружении певца Татьяну прямо называют "невестой". Ведь по всему понятно – это был бы идеальный творческий и человеческий союз. Король и королева! Да и дети бы у них были красивые и талантливые.

Фото: Утро.ру

Кстати, у Татьяны Тур есть сын. И он похож на Киркорова больше, чем его собственные дети. Ее сыночек – вылитый Филипп. Тут все понятно без слов.

Фото: Утро.ру

Понятно, и почему в социальных сетях у Татьяны Тур столько совместных фотографий с Филиппом Киркоровым – просто хочется поделиться этим огромным счастьем со всеми миром. 

Источник: "Утро.ру" ✓ Надежный источник
По теме

Раскрыт тайный смысл нового обращения Пугачевой к россиянам

Знаменитость намекнула на свой тяжелый недуг

Ужасающий шаг против России: на что НАТО вынуждает Киев из-за провала

Армия Украины опростоволосилась

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей