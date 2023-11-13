Ее сыночек - вылитый Филипп: рассекречено имя "невесты" Киркорова

В феврале 2005-го Филипп Киркоров развелся с Аллой Пугачевой. 18 лет сердце короля российской эстрады было свободно. И вот появилась ОНА - самая красивая женщина российского шоу-бизнеса.

В последнее время Филипп Киркоров на всех светских мероприятиях появляется с очаровательной блондинкой. Судя по нежности, с которой король-российской эстрады относится к красавице, у них все серьезно. Их нежности, поцелуи, объятия – кажется, что так и выглядят настоящая любовь и страсть.

И вот, наконец, рассекречено ее имя – эффектную стройную блондинку зовут Татьяна Тур. Она – одна из самых влиятельных в российском шоу-бизнесе фигур. Продюсер, генеральный продюсер центров Sound Media, GUTSERIEV MEDIA и концертного зала Live Arena. И главная московская красавица.

Но, как говорят, с Киркоровым ее связывают не только давние деловые отношения. В окружении певца Татьяну прямо называют "невестой". Ведь по всему понятно – это был бы идеальный творческий и человеческий союз. Король и королева! Да и дети бы у них были красивые и талантливые.

Кстати, у Татьяны Тур есть сын. И он похож на Киркорова больше, чем его собственные дети. Ее сыночек – вылитый Филипп. Тут все понятно без слов.

Понятно, и почему в социальных сетях у Татьяны Тур столько совместных фотографий с Филиппом Киркоровым – просто хочется поделиться этим огромным счастьем со всеми миром.