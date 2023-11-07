Состояние 91-летнего Киркорова ухудшилось после разрыва с молодой зазнобой

Бедросу Киркорову идет 92-й год. Но о нем до сих пор говорят, как о сердцееде и завидном женихе, обсуждают его романы с молодыми. Правда, очередная амурная история закончилась не очень красиво...

Бедрос Киркоров остается в строю даже в столь почтенном возрасте. Например, артист стал членом жюри международного многожанрового конкурса "Гордость России" во Владимире, где компанию ему составит пародист Александр Матвеев. Он-то и рассказал "Утро.ру" о сегодняшнем состоянии отца Филиппа Киркорова.

"Бедрос сейчас в больнице, – сообщил Александр Матвеев. – У него случаются приступы, вот и приходится его госпитализировать периодически, поддерживать в силу возраста. Прежде за ним ухаживала Олеся, теперь ее нет, она уже больше месяца как ушла".

Напомним, с Олесей Бедрос появился в апреле на концерте знаменитого сына в Кремлевском дворце. "Мой отец Бедрос Киркоров со своей молодой спутницей! – объявил тогда Филипп со сцены. – Вот с кого надо брать пример!"



Но куда же делась медсестра сегодня? "Все эти Олеси и прочие девушки, так называемые "невесты", которые появляются возле Бедроса, норовят его под себя подмять и надеть кольцо на палец, хотя он официально женат (30 лет брака и венчание с Людмилой Смирной – Прим. ред.), – улыбается Матвеев. – Ведь только не стало Олеси, уже другая дама подбивает под Бедроса клинья".

"Она куда-то пропала, как уже бывало раньше. И я не могу ей сейчас позвонить и узнать, куда она делась, почему они прекратили общение, – сообщил Александр. – Сам Бедрос, как я понимаю, тоже ничего о ней не знает".

Стоит напомнить, что еще в июле Олеся так описывала отношения с Бедросом: "Так сложились обстоятельства, что я увидела: пожилой мужчина остался один, поэтому решила помогать ему. Изредка мы ходили на какие-то концерты. И его богатство меня не интересовало – я не строила иллюзий по поводу денег и квартир, поскольку самодостаточна. Я не навязывала ему себя! И как мужчина с женщиной мы с ним не живем, вы вспомните, сколько лет Бедросу!"