"Ворвались в малиновых пиджаках": как в 90-х Киркоров защищался от рэкетиров

Певцу в тот момент сильно повезло

Поп-король Филипп Киркоров рассказал, как в самом начале карьеры наяву пережил суровые реалии 90-х, оказавшись однажды на грани жизни и смерти. Однажды к нему в гримерку ворвались "братки" в малиновых пиджаках и потребовали выплачивать дань.

Певец вспомнил, что тот случай произошел в начале девяностых годов. К нему в гримерку в Лужниках ворвались рэкетиры и заявили: с этого дня артист обязан им выплачивать за "крышу". Впрочем, 20-летний Филипп не оробел и даже начал дерзить бандитам.

Как считает сам Киркоров, все дело в одной отличительной черте его характера – он умеет вовремя "группироваться" и выдавать такое, о чем когда-то и помыслить не мог. Сыграли свою роль и хорошие артистические способности. Киркоров начал общаться с бандитами на их жаргоне – хотя и не имел четкого представления, о чем говорил.

"Абсолютно не имел представления, что я несу", – вспомнил Филипп.

С бандитам Киркоров оказался весьма убедителен – и те ушли ни с чем.

А ранее "Утро" рассказывало о проблемах со здоровьем у 91-летнего Бедроса, который буквально недавно отказался от услуг медиков и решил начать лечение нетрадиционными методами.