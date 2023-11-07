Сбежавшему из больницы Киркорову грозит новая операция

Сбежавшему из больницы Киркорову грозит новая операция
Бедрос Киркоров. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press globallookpress.com
Отказ от стационарного лечения может выйти боком строптивому артисту

Несколько дней назад отец поп-короля российской эстрады Бедрос Киркоров, ранее обратившийся для лечения в московскую больницу, ушел из клиники, заявив, что лечиться будет нетрадиционными методами. Но еще до его побега врачи-кардиологи полностью обследовали артиста и недавно диагностировали ему аортальный стеноз. Таким образом, Бедросу грозит еще одна операция на сердце.

В ситуации со здоровьем артиста играет роль еще и застойная недостаточность сердца: оно плохо перекачивает кровь. Отсюда и одышка, и быстро наступающая усталость – именно с этими симптомами Киркоров-старший несколько недель назад и обратился в клинику. Однако лечить диагностированную пневмонию отказался и через чуть более чем две недели ушел домой.

Медики всерьез опасаются за здоровье упрямого пациента. В 2022 году ему уже установили кардиостимулятор, с которым он ходил до сих пор. Но теперь ему рекомендуется протезирование сердечного клапана, а для этого необходимо проконсультироваться с кардиохирургом. Однако как уговорить артиста лечиться, доктора пока не знают, ведь он уже ушел из клиники, нацелившись на нетрадиционные методы лечения пневмонии.

Напомним, недавно об ухудшении состояния Бедроса Киркорова уже говорили в связи с уходом от него молодой подруги Олеси.

Источник: SHOT ✓ Надежный источник
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