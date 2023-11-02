Киркоров сбежал из больницы: наплевал на советы врачей

Отец поп-короля российской эстрады отказался долечиваться в клинике и отправился домой

Стало известно, что Бедрос Киркоров недавно попал в больницу с диагнозом "пневмония", однако не пожелал находиться там до полного выздоровления.

В начале октября 91-летний Бедрос Киркоров пришел в гериатрическое отделение московской больницы и рассказал, что у него периодически возникают боли в спине, начались отеки, появились одышка и слабость.

После тщательного обследования медики диагностировали у пациента двусторонний гидроторакс, пневмонию и нарушенную бронхиальную проходимость. Больного артиста тут же положили в стационар для лечения. Здоровье старшего Киркорова сильно осложняло еще и то, что у него оставались посттуберкулезные изменения в одном легком.

Через полмесяца доктора заметили, что в дыхательных путях пациента появляется кровь, когда он начинает сильно кашлять. Медики сосредоточились на антибактериальном лечении, но внезапно знаменитый пациент выкинул неожиданный финт и от лечения наотрез отказался.

Не закончив терапию, Бедрос Киркоров ушел из клиники через 17 дней и отправился домой, заявив напоследок, что предпочитает заниматься нетрадиционными методами лечения под наблюдением личного доктора.

Напомним, что недавно молодая подруга Бедроса Киркорова заявила, что иллюзий о браке с возрастным кавалером не питает.

