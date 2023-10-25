Звезду "Кривого зеркала" срочно увезли в больницу

Звезду "Кривого зеркала" срочно увезли в больницу
Валерий и Александр Пономаренко. Фото: Anatoly Lomokhov/www.globallookpress.com
О причинах не сообщает никто

Звезду "Кривого зеркала" Валерия Пономаренко в экстренном порядке госпитализировали – по информации пермского ДК имени Калинина Пермского, 27 числа должен был состояться концерт популярного отечественного юмориста, о чем стало известно сегодня, 25 октября.

Что именно стало причиной проблем со здоровьем Валерия, не уточняется. В Доме культуры указали, что на замену Пономаренко выйдет Николай Бандурин.

Валерий Пономаренко известен участием в популярных телевизионных юмористических телепередачах – включая "Кривое Зеркало" и шоу "Повтори!".

Напомним, в прошлом году ушел из жизни брат-близнец Валерия Александр Пономаренко – вместе с ним он выступал на сцене в дуэте, заработав популярность у миллионов зрителей.

Источник: ВКонтакте ✓ Надежный источник
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