Держали за руки: Пономаренко с трудом устоял на ногах во время похорон брата

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Известный юморист Александр Пономоренко скончался 24 декабря после продолжительной борьбы с онкологией. В лечении ему помогал брат Валерий, который продолжал гастролировать, чтобы собирать деньги на дорогостоящую терапию, однако спасти близнеца он не смог. Спустя два дня после кончины юмориста похоронили в родном Новочеркасске. Журналисты Life рассказали, как прошла церемония.
На месте было много знакомых и поклонников творчества артистов. Все пришли, чтобы проводить земляка в последний путь. Валерий прибыл на кладбище вместе со своей супругой – когда гроб с его братом начали погружать в землю, он с трудом стоял на ногах. Юморист опустил вниз голову и тихо рыдал, его за руку поддерживала супруга Елена, которую он во всех интервью называл своей надежной опорой.
Последние годы, по слухам, Александр Пономаренко провел в хосписе. Его брату пришлось даже вернуться из Риги, чтобы проводить эти дни рядом с родственником и помогать ему одолеть недуг. После смерти у артиста осталась супруга и двое взрослых детей – дочь и сын.
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