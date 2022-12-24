Дуэт двух братьев любила вся страна

Сегодня, 24 декабря, информационное пространство разорвали ужасные новости. Этот мир покинул знаменитый российский юморист Александр Пономаренко. Для многих россиян дуэт братьев Пономаренко за годы их творчества стал родным и близким.



Смерть настигла Александра после продолжительной борьбы с серьезным заболеванием. Судьба распорядилась так, что юмористу пришлось столкнуться с онкологией. Тяжелая болезнь поразила желудок знаменитости.

Жизненный путь Пономаренко оборвался на 56-м году. Его уход стал огромным ударом для многочисленных поклонников, коллег и родственников звезды. Когда и где состоится прощание с любимцем публики, сообщат позже.

Серьезная болезнь сильно подорвала здоровье Александра. В последнее время он выглядел изнуренным – артист очень сильно похудел и испытывал дикие боли. За Пономаренко ухаживала его любимая жена. Брат-близнец Валерий также часто навещал дорогого сердцу родственника. Смерть Александра стала большой трагедией для его семьи.