Артист знаменитого дуэта находится в плохом состоянии

Брат юмориста Александра Пономаренко Валерий рассказал, что в последнее время тот перестал выступать – все из-за его онкологического заболевания, передает Starhit.

Валерий отметил, что он видится с братом как только появляется такая возможность, а пока ему приходится выступать в одиночестве или в компании с другими артистами.

"Саша очень болен, сейчас он сильно ослаб", – указывает звезда "Кривого зеркала".

По его словам, брат проходит реабилитацию в горах – где именно он не пояснил, однако подчеркнул, что после каждого концерта отправляется к нему на поезде.

Коллеги рассказали, что Валерий не очень любит распространяться о своем недуге. Тем не менее, сейчас он находится в таком состоянии, когда ему нужна постоянная помощь.

Александру Пономаренко 55 лет, у него есть жена Анна и двое детей: дочь Любовь и сын Герман.