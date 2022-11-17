Появились печальные новости о звезде "Кривого зеркала"

Появились печальные новости о звезде "Кривого зеркала"
Фото: Natalya Loginova/Russian Look/www.globallookpress.com
Артист знаменитого дуэта находится в плохом состоянии

Брат юмориста Александра Пономаренко Валерий рассказал, что в последнее время тот перестал выступать – все из-за его онкологического заболевания, передает Starhit. 

Валерий отметил, что он видится с братом как только появляется такая возможность, а пока ему приходится выступать в одиночестве или в компании с другими артистами. 

"Саша очень болен, сейчас он сильно ослаб", – указывает звезда "Кривого зеркала". 

По его словам, брат проходит реабилитацию в горах – где именно он не пояснил, однако подчеркнул, что после каждого концерта отправляется к нему на поезде. 

Коллеги рассказали, что Валерий не очень любит распространяться о своем недуге. Тем не менее, сейчас он находится в таком состоянии, когда ему нужна постоянная помощь. 

Александру Пономаренко 55 лет, у него есть жена Анна и двое детей: дочь Любовь и сын Герман.

Источник: StarHit ✓ Надежный источник
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