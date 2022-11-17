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Брат юмориста Александра Пономаренко Валерий рассказал, что в последнее время тот перестал выступать – все из-за его онкологического заболевания, передает Starhit.
Валерий отметил, что он видится с братом как только появляется такая возможность, а пока ему приходится выступать в одиночестве или в компании с другими артистами.
"Саша очень болен, сейчас он сильно ослаб", – указывает звезда "Кривого зеркала".
По его словам, брат проходит реабилитацию в горах – где именно он не пояснил, однако подчеркнул, что после каждого концерта отправляется к нему на поезде.
Коллеги рассказали, что Валерий не очень любит распространяться о своем недуге. Тем не менее, сейчас он находится в таком состоянии, когда ему нужна постоянная помощь.
Александру Пономаренко 55 лет, у него есть жена Анна и двое детей: дочь Любовь и сын Герман.
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