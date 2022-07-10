Курс рубля
- Le Figaro: рубль оказался самой успешной валютой мира
- Что станет с рублем к 2023 году: экономист выступил с прогнозом
- Эксперт назвал главные факторы укрепления рубля
Однажды один из основоположников отечественного рока Юрий Шевчук заявил однажы, что звездный артист Филипп Киркоров неким образом обманывает доверяющую ему публику – мол, выступает под фонограмму со своими хитами. Чуть позже последовал ответ поп-короля российской сцены.
Киркоров не стал вступать в длительную полемику с фронтменом "ДДТ" – поп-король был довольно лаконичен и ответил не словом, но делом.
После резких слов Шевчук сам встретился с Киркоровом – вышло это случайно. Юрий подошел к Филиппу и произнес пару неприятных слов.
"Сидел в кресле в баре, когда он подошел и сказал некую гадость. Я ему отвесил пинка и он отлетел в барную стойку", – вспоминает Филипп.
После этого общения с Шевчком у артиста уже не было.
А не так давно Киркоров высказался по поводу специальной операции на Украине.
В США считают, что пути снабжения российской армии являются "законной целью украинцев"