Артист решил выяснить отношения на кулаках

Однажды один из основоположников отечественного рока Юрий Шевчук заявил однажы, что звездный артист Филипп Киркоров неким образом обманывает доверяющую ему публику – мол, выступает под фонограмму со своими хитами. Чуть позже последовал ответ поп-короля российской сцены.

Киркоров не стал вступать в длительную полемику с фронтменом "ДДТ" – поп-король был довольно лаконичен и ответил не словом, но делом.

После резких слов Шевчук сам встретился с Киркоровом – вышло это случайно. Юрий подошел к Филиппу и произнес пару неприятных слов.

"Сидел в кресле в баре, когда он подошел и сказал некую гадость. Я ему отвесил пинка и он отлетел в барную стойку", – вспоминает Филипп.

После этого общения с Шевчком у артиста уже не было.

А не так давно Киркоров высказался по поводу специальной операции на Украине.