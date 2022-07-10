"Дал пинка": Киркоров подрался в баре с лидером "ДДТ" Шевчуком

"Дал пинка": Киркоров подрался в баре с лидером "ДДТ" Шевчуком
Филипп Киркоров. Фото: Maksim Konstantinov/www.globallookpress.com
Артист решил выяснить отношения на кулаках

Однажды один из основоположников отечественного рока Юрий Шевчук заявил однажы, что звездный артист Филипп Киркоров неким образом обманывает доверяющую ему публику – мол, выступает под фонограмму со своими хитами. Чуть позже последовал ответ поп-короля российской сцены.

Киркоров не стал вступать в длительную полемику с фронтменом "ДДТ" – поп-король был довольно лаконичен и ответил не словом, но делом. 

После резких слов Шевчук сам встретился с Киркоровом – вышло это случайно. Юрий подошел к Филиппу и произнес пару неприятных слов.

"Сидел в кресле в баре, когда он подошел и сказал некую гадость. Я ему отвесил пинка и он отлетел в барную стойку", – вспоминает Филипп.

После этого общения с Шевчком у артиста уже не было.

А не так давно Киркоров высказался по поводу специальной операции на Украине.

Источник: YouTube ✓ Надежный источник
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