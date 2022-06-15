Многие желают знать мнение бывшего мужа Пугачевой

Старт специальной военной операции по защите мирных жителей двух республик Донбасса внес настоящий раскол в светскую тусовку. Некоторые звезды поспешили откреститься от родного государства и даже спешно отчалили за рубеж. Другие выступили с четких патриотических позиций, а третьи до сих пор продолжают отмалчиваться. Так, под атаку журналистов попал поп-король отечественной эстрады Филипп Киркоров.



Неприятный для певца инцидент произошел на Петербургском международном экономическом форуме. Там журналисты решили выяснить, что лидер мнений думает о российской спецоперации. Однако такой, казалось бы, простой вопрос застал Киркорова врасплох.

Филипп Бедросович объявил, что не собирается отвечать на вопросы о происходящем в украинском государстве. При этом артист попытался защититься форматом мероприятия. Мол, он находится на экономическом форуме и будет отвечать только на вопросы, связанные с бизнесом.

"Я приеду на политический форум, я буду отвечать на политические вопросы", – резко отрезал кумир миллионов.

Очевидно, что Киркорову доставили неудовольствие такие вопросы журналистов. Вот уже несколько месяцев Филипп воздерживается от определения четкой позиции по украинскому кризису.

К слову, недавно Киркоров объявил, что зрители отказываются приходить на его концерт из-за юмориста Максима Галкина.