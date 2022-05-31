Жители Пятигорска добились отмены выступления поп-короля

Представители светской элиты давно считают, что являются неприкасаемыми и имеют право на любые выходки. Однако общественное порицание способно резко изменить судьбу знаменитостей. Например, если зритель решит отвернуться от артиста, его участи мало кто позавидует. Что такое неприязнь со стороны слушателей, на собственной шкуре узнал именитый российский певец Филипп Киркоров.



Артист славится своими экстравагантными выходками. Однако некоторые действия не остаются безнаказанными. Так, недавно жители Пятигорска добились отмены концерта Киркорова. Такой шаг объясняется недопустимым для православных граждан поведением Филиппа. На одном из своих выступлений он устроил пляски на перевернутом кресте.

Впрочем, сам артист убежден, что истинная причина кроется в другом. По мнению Киркорова, никто не замечал его странные танцы до тех пор, пока он не высказался в поддержку бывшей супруги Аллы Пугачевой и ее нынешнего мужа Максима Галкина.

"До моего выступления в защиту Аллы и Максима этот крест никого не волновал", – подчеркнул звездный артист.

Киркоров также отметил, что унывать не собирается и верит в то, что большинство зрителей продолжат любить своего поп-короля.

К слову, недавно Киркоров поразил публику страстными лобызаниями с певицей Ольгой Бузовой.