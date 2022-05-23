Певец перешел все рамки приличий

В последнее время король поп-эстрады Филипп Киркоров привлекает к себе внимание общественности не новыми композициями, а бесконечной чередой скандалов. В этом плане отличную компанию артисту составляет поющая телеведущая Ольга Бузова. Любимица публики также обожает эпатаж и постоянно удивляет своих фанатов. На этот раз звезды решили сработать в тандеме и устроили весьма откровенное представление пораженному зрителю.



Впрочем, первая скрипка в скандальном инциденте принадлежит Киркорову. Поп-король настолько разошелся при виде облаченной в весьма откровенное платье Бузовой, что не смог сдержать охватившее его возбуждение. Артист во всеуслышание объявил, что сумел разглядеть под полупрозрачным платьем теледивы любопытные подробности.

"Соски набухли. Они возбудились. Они торчат, они шевелятся",– заявил смутившейся Бузовой знаменитый артист.

После такого пикантного заявления Киркоров перешел к действиям, вскочил со стула и облизал Бузовой лицо. Судя по всему, даже королева эпатажа не была готова к такой внезапной провокации. Впрочем, Ольга весело захихикала, давая понять, что ничуть не рассерженна из-за допущенной Филиппом вольности.

К слову, недавно знаменитая певица рассказала о драке с Киркоровым.