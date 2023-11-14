"Невеста" Киркорова впервые объяснила невероятное сходство ее сына с певцом

"Невеста" Киркорова впервые объяснила невероятное сходство ее сына с певцом
Фото: Феликс Грозданов / Утро.ру
Накануне в театре имени Пушкина собралась вся столичная знать. Здесь проходила премия "Главные лица", учрежденная журналом The Voice. Но самым ожидаемым на красной дорожке было появление Филиппа Киркорова и его очаровательной "невесты" Татьяны Тур.

Татьяна Тур – одна из самых влиятельных в российском шоу-бизнесе фигур. Продюсер, генеральный продюсер центров Sound Media, GUTSERIEV MEDIA и концертного зала Live Arena.

В последнее время эта знаменитая московская красавица повсюду сопровождает короля российской эстрады. И даже если приходят на мероприятие они порознь, то там все равно оказываются вместе. Эта пара выглядит идеально и гармонично!

На гламурной премии "Главные лица" к Татьяне был прикован повышенный интерес гостей и камер. Ведь накануне пресса писала, что ее сын невероятно похож на Киркорова в детстве. Кажется, что его собственный сын Мартин похож даже меньше, чем сын Татьяны... Поэтому все предполагают, что их связывает нечто большее, чем просто дружба или деловое сотрудничество. Интрига года!

Корреспондент "Утро.ру" прямо спросил Татьяну Тур, почему ее сын – копия Киркорова. Мол, не бывает в природе таких совпадений. Что она скрывает? 

Фото: Феликс Грозданов / Утро.ру

"Просто мы с Филиппом очень любим красоту, – туманно пояснила Тур. – А когда человек окружает себя красивыми людьми, вещами и поступками, у него и дети рождаются красивыми". От других комментариев о свой личной жизни она отказалась.

Источник: "Утро.ру" ✓ Надежный источник
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