"У Филиппа больше": Фомин померился с Киркоровым самым дорогим

"У Филиппа больше": Фомин померился с Киркоровым самым дорогим
Фото: Феликс Грозданов / Утро.ру
Накануне в театре имени Пушкина собрались все звезды. Здесь проходила престижная гламурная премия "Главные лица", учрежденная журналом The Voice. На красной дорожке появился и Митя Фомин - как всегда, разряженный в путь и прах. Но где он хранит все свои невероятные наряды? Ведь каждый раз певец удивляет невероятным новым образом.

"Я взял пример с Филиппа Киркорова – снял под наряды отдельную квартиру", – признался Митя Фомин.

Действительно, король российской эстрады рассказывал:  "Для меня шоппинг-терапия – большое удовольствие. Я ведь многие коллекции первых линий знаменитых домов моды покупаю прямо с подиума. Артист должен каждый раз появляться в новых костюмах. Не в моих традициях приходить на съемку программы в вещи, которую зрители уже раньше видели. Люблю удивлять, даю людям возможность обсудить меня, мой внешний вид, костюм, песню. Но все это стоит денег, да и квартира на Таганке в итоге превратилась просто в склад вещей. Причем 90 процентов одежды там – новая, с бирками, от потрясающих дизайнеров, вещи которых практически невозможно купить".

Так у Киркорова в свое время родилась идея магазина Phill 4 You, где продавался звездный сэконд-хенд. Нет ли подобного в планах у модника Митя Фомина?Фото: Феликс Грозданов / Утро.ру

"У Филиппа Киркорова или Элтона Джона одежды, обуви и сумок больше, конечно, – померился певец с коллегой самым дорогим в гардеробе. – Хотя я половину из этих вещей все равно не ношу, часть вышла из моды, еще из части вырос я сам".

"В ближайшее время я переезжаю, и надо будет от каких-то вещей избавляться. Ненужную одежду я обычно раздариваю или отдаю в комиссионки. Но думаю устроить какой-нибудь благотворительный аукцион накануне моего концерта, который состоится 27 января 2024 года", – добавил Митя. 

Источник: "Утро.ру" ✓ Надежный источник
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