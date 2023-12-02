Наряду с Киркоровым и Лазаревым: Бузова впервые стала лауреатом "Песни года"

Наряду с Киркоровым и Лазаревым: Бузова впервые стала лауреатом "Песни года"
Фото: Феликс Грозданов / Утро.ру
Позывные "Песни года" в этом году звучат в 52-й раз. В пятичасовом концерте выступили все звезды нашей страны. Но сенсацией стало появление на сцене "Мегаспорта" Ольги Бузовой.

Среди лауреатов этого года – Филипп Киркоров и Сергей Лазарев, Дима Билан и Лолита. Все они уже много раз получили дипломы главного фестиваля страны. Ольга Бузова удостоилась престижной награды впервые. Она стала частью славной музыкальной истории!

Бывшая звезда "Дома-2" получила приз за песню Дарьи Кузнецовой "Верни". "Меня просто переполняют эмоции, – радуется Бузова. – Я о таком и мечтать не могла раньше! Я с детства смотрела "Песню года" и мечтала однажды оказаться на этой сцене!"

Все получилось. Ольга взяла эту новую высоту. Как и привыкла делать всю жизнь.

"Я в себя верю, верю в мою музыку и творчество, плюс помогает любовь моих людей, – рассказала она "Утро.ру" про секрет своего успеха. – А это не купишь ни за какие деньги. И эта история не про награды". 

Фото: Феликс Грозданов / Утро.ру

Напомним, песни Дарьи Кузнецовой, которая написала хит для Ольги Бузовой,  есть в репертуаре Сергея Лазарева, Димы Билан, Ольги Бузовой, Зары, Алсу и Милоша Биковича. Интересно, что долгое время она занимала руководящий пост, к 30 годам достигла вершины карьеры. Но потом решила радикально решила сменить вид деятельности. Отдохнув несколько лет в декрете, поняла, что музыка и кино – это два вида искусства, которые ее вдохновляют. Вспомнила свое базовое музыкальное образование и начала писать песни для популярных исполнителей. С тех пор она успела завоевать массу музыкальных наград и стать самым востребованным у звезд автором хитов.

Источник: "Утро.ру" ✓ Надежный источник
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