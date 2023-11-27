"Да, я согласна!": отец пустился в пляс от невероятного подарка Бузовой к юбилею

37-летняя Ольга Бузова умеет навести шороху! Песни, наряды, поступки - все привлекает внимание и заставляет говорить о ней

Три дня подряд люди Ольги Бузовой пели и плясали вместе с ней в самом центре Москвы. Бывшая звезда "Дома-2" устроила ретроспективу своих шоу разных лет. А приурочила она выступления к 60-летию отца Игоря Бузова. 26 ноября, в день своего рождения, он плясал в VIP-зоне зала "Известия-холл".

Видеть, как многотысячный зал ревет, бьется в истерике и скандирует твоей дочери "Оля! Оля! Оля!" – наверное, лучший подарок. Хотя Бузова преподнесла отцу и нечто материальное. "Подарок, который ты получишь от меня в юбилей... Ты скоро там будешь жить! – сказал она со сцены. – Берегите и цените своих родителей!" И исполнила рок-версию хита "Хит-парад", который, как оказалось, папа любит больше всего из творчества талантливой Оли.

Игорь Бузов был в этот вечер в компании бывшего возлюбленного своей дочери Давида Манукяна и ее подруги – бывшей жены футболиста Павла Погребняка Марии Погребняк. Эдакий клуб бывших на концерте Бузовой.

А та едко заметила со сцены: "То самое чувство, когда твой бывший два дня подряд приходит на твои выступления. Вот это да! Давид! В Китае не смог с мной поближе пообщаться и решил в Москве, да? Что, любишь до сих пор? Меня невозможно забыть. И все мои бывшие это знают. А к твоей любви у меня антитела".

Напомним, в декабре 2016 года Ольга Бузова, после четырех лет брака, развелась с футболистом Дмитрием Тарасовым. А с 7 августа 2019 по 22 января 2021-го она состояла в отношениях с Давой.

Но сейчас очень чувствуется неудовлетворенность и сексуальный голод Оли. Стул, который был на сцене в одном из номеров, она буквально изнасиловала, приняв его за что-то другое, вожделенное, упругое и твердое. Бузова насаживалась на него, терлась и призывно извивалась.



А потом упала и елозила недолюбленными холными чреслами по немытому полу, словно бы говоря всем: "Вот она я!" Эротично, дерзко, провокационно – словом так, как Бузова умеет. Но именно за это ее и любят столько лет.

"Вы мои люди, вы моя семья, а я полностью ваша, я живу для вас, – заверила Бузова поклонников со сцены. – И пока я одна, но я никогда не бываю одинока, потому что у меня есть вы. Вы всегда со мной и в горе, и в радости. Как лучший муж, с которым я никогда не разведусь. И я вам говорю: "Да, я согласна!"