Рублевские жители открыли секрет будущего места упокоения Пугачевой

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Некогда обожавшие приглашать Аллу Пугачеву на частные вечеринки, сегодня рублевские олигархи объявили ее персоной нон грата в своих домах. Однако им известно, где запланировала последний приют некогда королева советской эстрады.
Актриса и певица Алена Кравец, комментируя информацию о заявлении
предложении Виктора Шендеровича* выбрать Пугачеву на пост главы государства, жестко отреагировала, что единственное, куда можно
выдвигать Примадонну после сказанного и сделанного ею за последнее
время, то это на возможность получить место на Новодевичьем кладбище. Но, насколько она в курсе, Пугачева подумывала о другом варианте.
"Она выбрала Кузьминское", – отметила Кравец.
Напомним, Виктор Шендерович* выдал идею сделать Примадонну кандидатом на пост президента, назвав ее символом свободы и скрепой. Кравец сравнила предложение беглого комика с идеей другого политического "эксперта" – Лаймы Вайкуле, озвучившей идею о президенте Максиме Галкине*, потому что он "веселый и человечный".
Кравец резко заявила, что убежавшие из страны люди лишены права даже такими намеками принимать участие в политической истории страны, которую они оскорбляют. Алена подчеркнула, что ненавидящие Россию и покинувшие ее могут выбирать глав государства там, где они теперь живут.
Ранее мы писали, что Пугачева назвала их с мужем скитания "голожопингом".
Певица явно была не в восторге от такой идеи
Продюсер утверждает, что та присвоила себе чужую интеллектуальную собственность