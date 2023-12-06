Рублевские жители открыли секрет будущего места упокоения Пугачевой

Светская львица Алена Кравец рассказала, где хотела бы лежать после смерти примадонна

Некогда обожавшие приглашать Аллу Пугачеву на частные вечеринки, сегодня рублевские олигархи объявили ее персоной нон грата в своих домах. Однако им известно, где запланировала последний приют некогда королева советской эстрады.

Актриса и певица Алена Кравец, комментируя информацию о заявлении предложении Виктора Шендеровича* выбрать Пугачеву на пост главы государства, жестко отреагировала, что единственное, куда можно выдвигать Примадонну после сказанного и сделанного ею за последнее время, то это на возможность получить место на Новодевичьем кладбище. Но, насколько она в курсе, Пугачева подумывала о другом варианте.



"Она выбрала Кузьминское", – отметила Кравец.



Напомним, Виктор Шендерович* выдал идею сделать Примадонну кандидатом на пост президента, назвав ее символом свободы и скрепой. Кравец сравнила предложение беглого комика с идеей другого политического "эксперта" – Лаймы Вайкуле, озвучившей идею о президенте Максиме Галкине*, потому что он "веселый и человечный".

Кравец резко заявила, что убежавшие из страны люди лишены права даже такими намеками принимать участие в политической истории страны, которую они оскорбляют. Алена подчеркнула, что ненавидящие Россию и покинувшие ее могут выбирать глав государства там, где они теперь живут.

Ранее мы писали, что Пугачева назвала их с мужем скитания "голожопингом".

*признаны иноагентами в РФ