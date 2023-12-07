"Дела плохи": медсестра рассказала об ужасном состоянии Пугачевой

Знаменитости становится хуже с каждым днем

В последнее время публика шепчется, что Алла Пугачева сделала себе еще одну пластическую операцию, пока пребывала в Израиле. Времени для этого у знаменитости было много, да и признаки недавнего вмешательства люди заметили на ее фото в соцсетях. Diana Spletni Live утверждает, что действительно артистка снова прибегла к изменениям во внешности, информацию об этом подтвердили ее израильские источники.

По словам блогера, медсестра клиники пластической хирургии рассказала об ужасном состоянии Пугачевой во время недавней операции.

"Ей сделали полную подтяжку лица. У нее очень тонкие ткани, плохо все заживает. Сделали смас-лифтинг, еще много процедур всяких. Она очень плохо себя чувствовала. Выписали ее кое-как и она стала звонить врачу и говорить, что плохо себя чувствует. А когда были операции у врача, она звонила его ассистентам и задавала такие же вопросы, на которые перед этим ей уже ответили", – рассказала она.

Медсестра заявила, что, возможно, Алла Пугачева страдает деменцией. Во время процедур в клинике российская артистка выглядела неважно и была очень уставшей. Врачи переживали, что эту пластическую операцию звезда может не пережить.

"С Аллочкой дела плохи", – подытожила блогер.

Ранее психологи допустили, что у Аллы Пугачевой в действительности могла начаться деменция из-за перенесенного стресса на фоне переезда.