Раскрыта истинная причина эмиграции Пугачевой

Оказалось, что артистка уехала из России из-за двойняшек Лизы и Гарри

Алла Пугачева покинула Россию почти два года тому. В данный момент Примадонна и ее семья живут на Кипре. На российской эстраде все уверены, что Алла Борисовна поехала в эмиграцию вслед за любимым мужем. Но портниха Пугачевой и ее давнишняя подруга считает, что причина отъезда в другом.

Любовь Аксенова уверена, что уехала Пугачева из-за детей, а чувства к мужу не имели особого значения при этом решении. Она рассказала истинную причину, почему артистка решилась на эмиграцию.

"Ей надо было в первую очередь о них думать! Как она могла детей бросить?" – заметила подруга.



Аксенова считает, что Примадонна не верит в долгую жизнь, понимая все о своем здоровье, но при этом думает, что отец – это отец и он обязан воспитывать детей.

Подруга и портниха сделала вывод, что юморист всегда умел "запудрить мозги", поэтому очарованная звезда и связала с ним жизнь. Но она всегда больше всего ценила душевность в любых, не только брачных, отношениях. У Пугачевой всегда было много друзей среди мужчин – например, Раймонд Паулс и Илья Резник.

Любовь Аксенова предположила, что на солнечном острове ее звездной подруге не очень сладко живется, и сказала, что понимает причины неожиданной откровенности артистки с продавщицей. По словам портнихи, Пугачева крутая на людях, но трепетная в душе.

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