Неожиданному переезду Пугачевой с Кипра нашли объяснение

Неожиданному переезду Пугачевой с Кипра нашли объяснение
Фото: соцсети
Артистка нашла новое пристанище

Последние несколько месяцев Алла Пугачева вместе с семьей проживает на Кипре. В Лимасоле у нее есть апартаменты в элитном жилом комплексе. Артистку вместе с мужем и близняшками часто видят на местных улицах, и русскоговорящая публика уже к этому привыкла. Но оказалось, что неожиданно знаменитость решила покинуть страну, поскольку выбрала себе новое пристанище.

Источники сообщают, что Пугачева планирует переехать вместе со всеми в Лондон. Решение якобы приняли еще в конце ноября, когда певица летала на встречу с подружками в город – об этом ранее рассказывали ее дети. В действительности во время этой поездки она смогла присмотреть подходящий особняк, в котором сможет жить вся семья.

"Алла нам сказала: они с Максимом хотят, чтобы их двойняшки Гарри и Лиза учились в Лондоне. Для их семьи Лондон не чужой город", – нашлось объяснение неожиданному перезду Пугачевой с Кипра.

С Лондоном артистку многое связывает. Например, там на свет появился ее первый внук Никита, а также проживает второй – Дени, которому отец подарил там квартиру, сообщает Радио 1

В начале 80-х Пугачева даже подумывала переехать в Великобританию насовсем, поскольку у нее появилось интересное деловое предложение. Но в КГБ ей настоятельно рекомендовали этого не делать, указывает телеканал "360".

Ранее россияне создали петицию с просьбой к Алле Пугачевой записать новогоднее поздравление.

Источник: Комсомольская правда
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