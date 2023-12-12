Протеже Пугачевой емкой пословицей высказался о ее финансах

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Некоторое время назад экс-примадонна Алла Пугачева вместе с мужем и детьми покинула страну. Сначала звездная чета обосновалась в Израиле, а когда там начались военные действия, переехала на Кипр, купив дорогой особняк у моря в столице. Сергей Савин, протеже Аллы Пугачевой, подтвердил слова ее гитариста о том, что артистка выбрала семью, а не славу и влияние, и рассказал о ее счетах за границей.
"Алла Борисовна очень любила русскую пословицу “не держи все яйца в одной корзине”", - отметил певец.
Савин высказал недоумение, почему всех так волнует приобретение дорогой недвижимости на солнечном острове, ведь все знали, что дома и квартиры за границей у Пугачевой были и раньше. Тем более что ее дочь Кристина с семьей переехала в Штаты. Фаворит певицы считает, что те, кому не дает покоя очередное приобретение артистки, и сами не отказались бы прокатиться в отпуск, остановившись в собственных особняках за границей.
Однако если финансовые вопросы своей покровительницы Савин понимает и одобряет, то по вопросу эмиграции их мнения кардинально разошлись. Сам он не собирается покидать Россию, тем более сейчас, во время спецоперации.
Напомним, в 2011 году Сергей Савин выиграл в шоу "Фактор А", после чего у него с Пугачевой завязались близкие отношения. Певец считает, что Пугачева не хотела обижать россиян, а слова о холопах относились к кому-то конкретному. Что касается мотивов уехать, Савин считает, что одна из главных причин – дети, из-за которых примадонне пришлось делать выбор между семьей и Родиной. Ведь решение об отъезде принял отец двойняшек Лизы и Гарри, а Пугачева как мать не могла не поехать с ними. Но, по словам артиста, финансовая составляющая в этом решении тоже была.
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