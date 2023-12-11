Киркоров сделал громкое заявление о Пугачевой: "Наглая рожа"

Артист был предельно откровенен

Сегодня российского зрителя интересует не только то, как складывается жизнь некогда любимой слушателями популярной певицы Аллы Пугачевой, но и интимные подробности из ее звездного прошлого. Стоит отметить, что после скандального отъезда бывшей примадонны за границу всплывает все больше любопытных историй из ее жизни. На этот раз пикантными подробностями поделился экс-супруг знаменитости Филипп Киркоров.



Поп-король отечественной эстрады после развода с Аллой Борисовной всегда старался придерживаться принципа "о бывших либо хорошо, либо ничего". Тем не менее, весьма примечательные нюансы из их некогда совместной звездной жизни периодически всплывают в интервью артиста. Киркоров сделал громкое заявление о том, как решился на судьбоносный шаг – предложить руку и сердце Пугачевой. Как известно, певица в конце концов ответила согласием.



Оказалось, что решение созрело в голове артиста после того, как он увидел видео выступления Пугачевой на праздничном шоу с песней "Сильная женщина плачет у окна". На этом же новогоднем огоньке засветился и сам молодой Киркоров. После его композиции "Роза на снегу" как раз пела Пугачева. Артиста очень растрогало чувственное исполнение певицы.

"Ну чего ты плачешь, ты же сильная. Тебя ведь никто никогда не полюбит так, как я полюблю. А потом думаю: может, Пугачевой сделать предложение? И сделал, наглая рожа", – разоткровенничался исполнитель.

К слову, ранее Киркоров впервые вышел на сцену после очередной пластики.

