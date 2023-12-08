"Не хотела афишировать": гитарист Пугачевой раскрыл секрет артистки

"Не хотела афишировать": гитарист Пугачевой раскрыл секрет артистки
Алла Пугачева. Фото: Komsomolskaya Pravda/Russian Look/www.globallookpress.com
Музыкант удивляется, почему Примадонна не рассказывала об этом раньше

Гитарист Александр Левшин, которого с певицей связывают 30 лет совместного творчества, как никто другой знает Аллу Пугачеву. Недавно выяснилось, что даже самые преданные фанаты были не в курсе секрета артистки, о котором он поведал. Все ее знали как прекрасную эстрадную певицу, но никто бы и подумать не мог, что она параллельно занимается еще и рисованием. Почему-то именно этот талант Пугачева предпочитала держать в тайне ото всех.

По словам Левшина, у Аллы получаются отличные рисунки. Даже изображения, украшающие некоторые пластинки – дело ее рук. В частности, она рисовала картинку "Гулливер" на альбоме с одноименным названием. Впрочем, как отметил гитарист, одним рисунком дело не ограничивается – у нее в арсенале солидная стопка работ. Однако Примадонна никогда не мечтала о персональной выставке.

"Алла этот свой талант почему-то не хотела афишировать", – заключил музыкант.

4 декабря 2022 года Александр Левшин отпраздновал свое 70-летие. Он единственный музыкант, проработавший с Примадонной такой срок – с 1980 по 2010 годы. За эти годы Левшин успел поучаствовать в записи множества хитов певицы, потом играл в ее группе "Рецитал", а затем в "Театре Песни Аллы Пугачевой".

Ранее медсестра рассказала об ужасном состоянии Пугачевой.

Источник: Аргументы и Факты
По теме

Советский артист жестко разнес SHAMAN: "Не поет, а орет"

Уровень Дронова пришелся фронтмену группы "На заре" не по душе

Доллар по 200 и ключевая ставка 25%: россиян готовят к худшему в 2024 году

Опубликован прогноз на предстоящие 12 месяцев

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей