"Не хотела афишировать": гитарист Пугачевой раскрыл секрет артистки

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Гитарист Александр Левшин, которого с певицей связывают 30 лет совместного творчества, как никто другой знает Аллу Пугачеву. Недавно выяснилось, что даже самые преданные фанаты были не в курсе секрета артистки, о котором он поведал. Все ее знали как прекрасную эстрадную певицу, но никто бы и подумать не мог, что она параллельно занимается еще и рисованием. Почему-то именно этот талант Пугачева предпочитала держать в тайне ото всех.
По словам Левшина, у Аллы получаются отличные рисунки. Даже изображения, украшающие некоторые пластинки – дело ее рук. В частности, она рисовала картинку "Гулливер" на альбоме с одноименным названием. Впрочем, как отметил гитарист, одним рисунком дело не ограничивается – у нее в арсенале солидная стопка работ. Однако Примадонна никогда не мечтала о персональной выставке.
"Алла этот свой талант почему-то не хотела афишировать", – заключил музыкант.
4 декабря 2022 года Александр Левшин отпраздновал свое 70-летие. Он единственный музыкант, проработавший с Примадонной такой срок – с 1980 по 2010 годы. За эти годы Левшин успел поучаствовать в записи множества хитов певицы, потом играл в ее группе "Рецитал", а затем в "Театре Песни Аллы Пугачевой".
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