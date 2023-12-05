Гитарист Пугачевой выдал правду об "облысении" певицы после Чернобыля

Это были самые страшные гастроли Примадонны

Недавно Алла Борисовна в соцсетях написала о проблемах со здоровьем после гастролей в Чернобыле в 1986 году. Обращаясь к "хэйтерам", которые усиленно пытались настроить поклонников против нее, певица отметила, что она свою миссию как человек искусства выполняла всегда – даже в самых жутких и нечеловеческих условиях – и гордится этим. Так она ответила, в частности, на комментарии о своем "облысении" – ранее в соцсетях подписчики отмечали, что шевелюра артистки стала куда менее пышной, чем в былые годы.

"И не надо считать количество волос на моей голове", – заявила Пугачева, добавив, что благодарна судьбе за то, что "хоть что-то осталось" после концерта в Чернобыле.



Ее многолетний гитарист Александр Левшин подтвердил – выступление в зоне аварии АЭС сказалось на всех участниках. По его словам, те концерты были настоящим кошмаром, которые унесли жизни многих людей. И все, что они видели – это опустевшие улицы и брошенные вещи, как в кошмарном фильме.

В 1986 году по инициативе союзного руководства несколько популярных артистов выступили перед ликвидаторами аварии на ЧАЭС. В их числе была и Алла Пугачёва, отказавшаяся петь в защитном костюме. Певица даже пригласила на сцену одного из "чернобыльцев", и вскоре он скончался. После того выступления у Примадонны начались проблемы с голосом.

Помимо нее, в Чернобыле побывали с гастролями Иосиф Кобзон, Валерий Леонтьев, Ирина Понаровская. А певец Александр Барыкин дал там 10 концертов, но надолго лишился голоса, что положило конец его карьере.

Ранее сообщалось, что Пугачевой резко стало плохо во время прогулки на Кипре, о чем сообщало "Радио 1".