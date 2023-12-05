Гитарист Пугачевой выдал правду об "облысении" певицы после Чернобыля

Гитарист Пугачевой выдал правду об "облысении" певицы после Чернобыля
Алла Пугачева. Фото: Anatoly Lomokhov/Russian Look/www.globallookpress.com
Это были самые страшные гастроли Примадонны

Недавно Алла Борисовна в соцсетях написала о проблемах со здоровьем после гастролей в Чернобыле в 1986 году. Обращаясь к "хэйтерам", которые усиленно пытались настроить поклонников против нее, певица отметила, что она свою миссию как человек искусства выполняла всегда – даже в самых жутких и нечеловеческих условиях – и гордится этим. Так она ответила, в частности, на комментарии о своем "облысении" – ранее в соцсетях подписчики отмечали, что шевелюра артистки стала куда менее пышной, чем в былые годы.

 "И не надо считать количество волос на моей голове", – заявила Пугачева, добавив, что благодарна судьбе за то, что "хоть что-то осталось" после концерта в Чернобыле.

Ее многолетний гитарист Александр Левшин подтвердил – выступление в зоне аварии АЭС сказалось на всех участниках. По его словам, те концерты были настоящим кошмаром, которые унесли жизни многих людей. И все, что они видели – это опустевшие улицы и брошенные вещи, как в кошмарном фильме.

В 1986 году по инициативе союзного руководства несколько популярных артистов выступили перед ликвидаторами аварии на ЧАЭС. В их числе была и Алла Пугачёва, отказавшаяся петь в защитном костюме. Певица даже пригласила на сцену одного из "чернобыльцев", и вскоре он скончался. После того выступления у Примадонны начались проблемы с голосом.

Помимо нее, в Чернобыле побывали с гастролями Иосиф Кобзон, Валерий Леонтьев, Ирина Понаровская. А певец Александр Барыкин дал там 10 концертов, но надолго лишился голоса, что положило конец его карьере. 

Ранее сообщалось, что Пугачевой резко стало плохо во время прогулки на Кипре, о чем сообщало "Радио 1".

Источник: Аргументы и Факты
По теме

Казахстан хочет запретить российский сериал "Слово пацана"

Если он не пройдет проверку компетентных органов

Брежнева лишилась последнего бизнеса в России

Партнерша певицы, устав ждать ее участия в совместном проекте, решила дальше работать сама

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей