Пугачеву призвали поклониться перед россиянами

Артистка снова раскритиковала Примадонну

Несмотря на отъезд из России, Алла Пугачева до сих пор является невероятно обсуждаемой персоной в стране. О ней говорят коллеги по шоу-бизнесу, представители властей и другие звезды. Например, не так давно о Примадонне снова высказалась народная артистка РСФСР Валентина Талызина.

Актриса отметила, что в свое время Пугачева прекрасно пела на Родине. Но после всего, что произошло за последние почти два года, она должна поклониться перед россиянами, уверена Валентина Илларионовна.

В качестве примера она вспомнила Емельяна Пугачева, указав, что перед казнью он раскаялся в своих грехах.

"Он поклонился перед народом и сказал: "Прости меня, народ православный"", – заявила знаменитость.

Поступить аналогичным образом Талызина советует и Алле Борисовне.

По данным журналистов, сейчас Пугачева готовится к очередному переезду. В качестве возможного места жительства семейство рассматривает Лондон – туда как раз не так давно летала артистка на встречу с подругами, сообщает телеканал "360". Подтверждения этой информации нет.