В окружении Пугачевой рассказали о роли Галкина в бегстве певицы из России

В окружении Пугачевой рассказали о роли Галкина в бегстве певицы из России
Алла Пугачева и Максим Галкин*. Фото: Anatoly Lomohov/www.globallookpress.com
Та следовала не своему решению, уверяет музыкант

Гитарист Примадонны Александр Левшин считает, что на решение Аллы Борисовны покинуть Россию мог повлиять Максим Галкин*. Напомним, после начала событий на Украине звездное семейство укатило в Израиль. А после боевых действий на Ближнем Востоке певица переехала на Кипр – Максим же начал колесить по миру с турами, чтобы заработать денег. 

Левшин не берется дать однозначный ответ по поводу возвращения Пугачевой – все еще силится ее "почувствовать". Однако знает, кто оказал на певицу влияние.

"Семья полетела по линии восприятия ее мужа", – высказался гитарист.

По мнению музыканта, именно Максим инициировал решение об отъезде из РФ. Тот, полагает Левшин, судит именно следующим образом: семейству следовало вылететь из страны после начала специальной операции. Ну а супруга вынужденно последовала за ним, хотя у нее вся жизнь была "связана с Россией".

А не так давно артистка Валентина Талызина призвала Примадонну покаяться перед всеми россиянами после всего произошедшего.

*признан иностранным агентом решением Минюста

Источник: АиФ ✓ Надежный источник
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