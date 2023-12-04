В окружении Пугачевой рассказали о роли Галкина в бегстве певицы из России

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Гитарист Примадонны Александр Левшин считает, что на решение Аллы Борисовны покинуть Россию мог повлиять Максим Галкин*. Напомним, после начала событий на Украине звездное семейство укатило в Израиль. А после боевых действий на Ближнем Востоке певица переехала на Кипр – Максим же начал колесить по миру с турами, чтобы заработать денег.
Левшин не берется дать однозначный ответ по поводу возвращения Пугачевой – все еще силится ее "почувствовать". Однако знает, кто оказал на певицу влияние.
"Семья полетела по линии восприятия ее мужа", – высказался гитарист.
По мнению музыканта, именно Максим инициировал решение об отъезде из РФ. Тот, полагает Левшин, судит именно следующим образом: семейству следовало вылететь из страны после начала специальной операции. Ну а супруга вынужденно последовала за ним, хотя у нее вся жизнь была "связана с Россией".
А не так давно артистка Валентина Талызина призвала Примадонну покаяться перед всеми россиянами после всего произошедшего.
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