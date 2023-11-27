Рублевские олигархи объявили бойкот Галкину*

Работы у юмориста станет меньше

Если раньше 47-летний шоумен Максим Галкин* был желанным гостем на любом вечере, где его встречали с распростертыми объятиями, то теперь его дела обстоят несколько иначе. Против него ополчилась вся олигархия, проживающая на Рублевке, и на то есть весомые причины.



Так, в беседе с прессой светская львица Алена Кравец твердо заявила, что отныне Галкин* не появится ни на одной местной вечеринке. По ее словам, люди не хотят иметь никаких проблем с законом из-за резких высказываний артиста. Поэтому даже о бесплатном приглашении комика не может быть и речи – не говоря уже о том, чтобы платить деньги за его выступления.

"Нет, не станут спонсировать иностранного агента", – отрезала Карвец.

Галкин* продолжает выступать с концертами за рубежом, не упуская возможности практически на каждом сделать резкое заявление. При этом, как отметил однажды директор артиста, Галкин* не заинтересован в политических взглядах заказчика, на первом месте для него всегда стоит стоимость концерта.

Ранее Галкин* впервые пожалел о своей поддержке для Украины.

*признан иностранным агентом решением Минюста