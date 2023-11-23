Галкин* озвучил условие для выступления перед россиянами

Галкин* озвучил условие для выступления перед россиянами
Максим Галкин. Фото: Anatoly Lomokhov/www.globallookpress.com
Все упирается в деньги

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН, РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ МАКСИМОМ АЛЕКСАНДРОВИЧЕМ ГАЛКИНЫМ* ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА МАКСИМА АЛЕКСАНДРОВИЧА ГАЛКИНА* 

Максим Галкин* уже с давних пор ни на что не надеется и ничего не ждет, если дело идет о России. Теперь шоумен колесит по европейским странам. Основная часть заработанного у него приходит с корпоративов – однако артист ничего не имеет против заработка на россиянах.

Недавно Максим сообщил, что его обвинили помощь Украине – хотя тот сообщил, что и так ее оказывает. И жалеет, что пустился на такую "пугачевщину" – иначе таких проблем бы не видел.

Параллельно Галкин занимается поисками еще большего заработка. За корпоратив перед россиянами в Турции шоумен требует 100 тысяч евро (более 9,6 млн рублей). Правда, желающий толстосум обязан в таком случае артисту перелет с командой бизнес-классом и взять на себя все сопутствующие расходы.

Как указала директор шоумена Эльвира Макробородова, снижение суммы недоступно по вполне понятным причинам. Не так давно Максим жаловался, что в Казахстане без всякого объяснения причин его лишили запланированных концертов.

А ранее отец российского исполнителя Шарлота сообщил, что сын решил сжечь паспорт РФ на камеру, находясь под влиянием "тусовки", передает интернет-издание "Подмосковье Сегодня".

*признан иностранным агентом решением Минюста
Источник: StarHit ✓ Надежный источник
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