Все упирается в деньги

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН, РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ МАКСИМОМ АЛЕКСАНДРОВИЧЕМ ГАЛКИНЫМ* ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА МАКСИМА АЛЕКСАНДРОВИЧА ГАЛКИНА*



Максим Галкин* уже с давних пор ни на что не надеется и ничего не ждет, если дело идет о России. Теперь шоумен колесит по европейским странам. Основная часть заработанного у него приходит с корпоративов – однако артист ничего не имеет против заработка на россиянах.

Недавно Максим сообщил, что его обвинили помощь Украине – хотя тот сообщил, что и так ее оказывает. И жалеет, что пустился на такую "пугачевщину" – иначе таких проблем бы не видел.

Параллельно Галкин занимается поисками еще большего заработка. За корпоратив перед россиянами в Турции шоумен требует 100 тысяч евро (более 9,6 млн рублей). Правда, желающий толстосум обязан в таком случае артисту перелет с командой бизнес-классом и взять на себя все сопутствующие расходы.

Как указала директор шоумена Эльвира Макробородова, снижение суммы недоступно по вполне понятным причинам. Не так давно Максим жаловался, что в Казахстане без всякого объяснения причин его лишили запланированных концертов.

А ранее отец российского исполнителя Шарлота сообщил, что сын решил сжечь паспорт РФ на камеру, находясь под влиянием "тусовки", передает интернет-издание "Подмосковье Сегодня".

*признан иностранным агентом решением Минюста